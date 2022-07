Tiền đầy tài khoản, ô tô dán thẻ ETC vẫn không qua được trạm thu phí

Điều khiển ô tô cá nhân BKS 30G - 46482 từ Hà Nội vào TP Vinh (Nghệ An), anh Nguyễn Văn Dũng không khỏi bực dọc vì đã dán thẻ giao thông ETC và nạp tiền trong tài khoản, nhưng mỗi lần xe đi vào làn ETC là barie không tự động mở nên bắt buộc anh phải dừng xe lại đợi nhân viên trừ tiền offline mới qua được trạm thu phí.

Nhiều phương tiện dán thẻ ETC bị lỗi, nên khi xe qua trạm thu phí barie không mở

Cụ thể, hôm 25/7 vừa qua, khi anh Dũng điều khiển xe đi vào làn ETC trạm thu phí Pháp Vân – Cao Bồ thì cả 2 lần barie đều không mở. Nhân viên ở trạm thu phí trả lời do mất mạng, lỗi kỹ thuật.