Tiên Cookie 'tố' ca sĩ đình đám Hollywood xài chùa 'Đi Đu Đưa Đi'

Mới đây, nhiều fan USUK tại Việt Nam phát hiện giai điệu ca khúc vừa mới ra mắt của Charli XCX - Used To Know Me, track thứ 11 trong album phòng thu mới phát hành CRASH, cực kì giống với bản hit đình đám của Bích Phương - Đi Đu Đưa Đi.

Charli XCX - Used To Know Me

Cụ thể, đoạn mở đầu của ca khúc Used To Know Me: "You used to know me now you've gone" (Anh từng quen biết em mà giờ anh đã đi mất) có melody gần như giống 100% với câu hát "Lúc đi hết mình lúc về hết buồn" đặc trưng từ ca khúc Đi Đu Đưa Đi.

Cũng cần nhớ Đi Đu Đưa Đi ra mắt ngày 24/8/2019 trong khi Used To Know Me chỉ vừa lên sóng trong ngày 18/3/2022 mà thôi.