Tiễn biệt trung úy công an hy sinh ở Thái Bình: 'Tôi như mất đi người em ruột'

Nhận tin báo của người dân về việc một nam thanh niên lạ mặt nhiều lần xuất hiện tại tổ 5, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình với nhiều biểu hiện bất thường, Trung úy Đỗ Văn Tú (25 tuổi, cán bộ Công an thị trấn An Bài) đang trực ban đã nhận nhiệm vụ đi xác minh.

Khi tiếp cận đối tượng, chưa kịp kiểm tra hành chính, anh Tú đã bị Võ Tiến Mạnh (SN 2002, trú tại xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) bất ngờ dùng dao đâm, chém nhiều nhát khiến anh tử vong.

Trung úy công an hy sinh để lại nỗi xót xa

Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ về thăm nhà, anh Tú thường chia sẻ với người cha của mình về quyết tâm chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm, bảo vệ bình an cho người dân, mong ước được cống hiến nhiều hơn cho ngành công an...

Vậy mà mong ước, hoài bão ấy đã khép lại, anh Tú hy sinh ở tuổi 25, để lại bao nhiêu nỗi xót xa cho gia đình, đồng đội.

Ngõ nhỏ ở thôn An Phú 2 (xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), nơi gia đình anh Tú sinh sống, từ hôm qua tới nay chật cứng người ra vào thăm viếng, chia buồn. Những người dân vùng quê lúa biết tin anh Tú hy sinh đều gác việc riêng đến thăm hỏi, chia sẻ với nỗi đau, sự mất mát quá lớn của gia đình anh.

Ngồi thất thần nhìn đoàn người đến viếng con trai, ông Đỗ Văn Phú (SN 1972, bố Trung úy Đỗ Văn Tú) kể lại, khoảng 22h ngày 22/9, khi ông đang chở rau sang Nam Định để bán thì nghe tin con trai gặp nạn. Ông vội quay về nhưng chưa kịp vào tới bệnh viện thì con trai đã không qua khỏi.