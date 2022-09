Tiệm vàng bị bão Noru cuốn bay: Mất 10 cây vàng tây và 60 triệu

Your browser does not support the video tag.

Chủ tiệm vàng Phước Thịnh khóc khi bị lốc cuốn bay nhiều vàng, tiền. Clip: Ngọc Vũ.

Chia sẻ trên Dân Việt, bà Nguyễn Thị Gái (SN 1970, trú tại khu phố 4, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh) cho biết: "Sáng nay tôi phụ dọn quán xá, trông cảnh chủ tiệm vàng bị mất tài sản thấy rất xót xa. Tôi cùng vài người nữa cố gắng tìm lại vàng giúp họ. Riêng hai chị em tôi tìm được 1 sợi dây 5 chỉ và 1 cái khâu 1 chỉ, 3 người khác tìm được 3 chỉ nữa. Tổng cộng là 9 chỉ. Giúp được người hoạn nạn chúng tôi rất vui".

Chị Dương Thị Lý (trú khu phố 3, thị trấn Cửa Việt) cho hay, khi thấy lốc xoáy cuốn bay hết vàng của cửa hàng Phước Thịnh, chị cùng mọi người ra tìm giúp. Chị đã tìm thấy một chiếc lắc và đem trả cho chủ tiệm.

"Thấy người ta mất vàng, người ta khóc hết nước mắt, mình thấy tội nên giúp tìm" – bà Lý nói. Ngoài ra, chồng và con bà Lý cũng nhặt được 2 đôi khuyên tai và trả cho chủ tiệm vàng Phước Thịnh.