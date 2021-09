Tiêm vaccine, giảm nguy cơ bị các triệu chứng sau khi mắc COVID-19

Nhóm thuần tập dễ bị tổn thương này có nguy cơ bị bệnh do nhiễm trùng đột phá cao gấp đôi. Vì vậy, quan trọng đối với những người trong nhóm có nguy cơ cao này là nên tiêm liều thứ hai và có khả năng tiêm nhắc lại khi vaccine có sẵn.

Việc tiêm đủ hai 2 mũi vaccine làm giảm đáng kể nguy cơ nhiễm virus và nếu bạn mắc phải, sẽ hạn chế phát triển các triệu chứng COVID-19 kéo dài. Tuy nhiên, đối với người lớn tuổi nguy cơ vẫn còn đáng kể và cần được ưu tiên tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Mời xem thêm video đang được quan tâm: