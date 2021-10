Các phát hiện đó đã bác bỏ quan điểm vắc xin không có tác dụng nhiều trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2, đặc biệt khi biến thể Delta đang phổ biến.



Nhà khoa học Christopher Byron Brooke, Đại học Illinois (Mỹ), khẳng định: “Vắc xin Covid-19 làm giảm sự lây truyền. Trong một số trường hợp, những người được tiêm vắc xin có thể lây virus cho người khác nhưng nguy cơ thấp hơn nhiều so với người chưa tiêm”.

Ảnh minh họa: Times of India

Một nghiên cứu gần đây cho thấy những người đã tiêm vắc xin bị nhiễm biến thể Delta ít có nguy cơ lây virus tới 63% so với người chưa tiêm.



Brechje de Gier, người đứng đầu nghiên cứu, hiện làm tại Viện Quốc gia về Sức khỏe Cộng đồng và Môi trường ở Hà Lan.



Họ cho rằng tác dụng của vắc xin trong việc giảm lây truyền thậm chí còn cao hơn 63%, bởi hầu hết những người được tiêm chủng không nhiễm Covid-19 khi tiếp xúc với nguồn bệnh.



Nhóm của bà de Gier trước đây đã phát hiện những người được tiêm chủng bị nhiễm biến thể Alpha ít có nguy cơ lây nhiễm hơn 73% so với người chưa tiêm.



Đầu năm nay, Đại học Yale đã kết luận hiệu quả chống lại sự lây truyền Covid-19 của vắc xin lên tới 89% dựa vào dữ liệu từ Israel, nơi vắc-xin Pfizer được sử dụng phổ biến.



Tuy nhiên, dữ liệu được sử dụng chỉ tính đến ngày 24/3, trước khi Delta chiếm ưu thế.



Suy luận vắc xin không còn hiệu quả chống lại sự lây truyền có thể xuất phát từ các bản tin vào tháng 7 về những người được tiêm phòng bị nhiễm Covid-19 có thể mang nhiều virus như các ca bệnh khác. Tuy nhiên, ngay cả khi điều này đúng, vắc xin vẫn sẽ làm giảm đáng kể sự lây truyền bằng cách giảm nguy cơ mắc bệnh ngay từ đầu.



Một thống kê khác dựa trên nhóm 23 người bệnh Covid-19. Họ được lấy mẫu mỗi ngày kể từ khi có kết quả dương tính lần đầu tiên cho đến khi âm tính. Các nhà khoa học thực hiện các xét nghiệm, bao gồm cả việc cố gắng lây nhiễm các tế bào bằng mẫu thử.



Với 5 trong số 6 người được tiêm chủng đầy đủ, không có mẫu nào gây ra sự lây nhiễm, không giống như hầu hết mẫu từ những người chưa được tiêm. Kết luận được đưa ra: những người được tiêm chủng phát tán ít virus hơn và nhanh hết hơn so với những người không được tiêm chủng.



Một tin xấu là khả năng bảo vệ của vắc xin chống lại nguy cơ một người bệnh lây nhiễm cho người khác sẽ giảm dần theo thời gian, khoảng 25% trong ba tháng sau liều vắc xin thứ hai.