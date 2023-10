Tiệm sách miễn phí giữa Sài Gòn

Là một người mê sách, trước đây do không có điều kiện để mua nên bác Cần chọn cách đi mượn về đọc. Đến khi điều kiện khác hơn, bác mong muốn có thể tạo ra một không gian mà những người yêu đọc sách có thể thoải mái lựa chọn những cuốn sách mình vừa ý và thưởng thức.



“Tôi là một người rất ham học hỏi, lúc trước, học ở trường cảm thấy chưa đủ nên tôi đọc sách để học hỏi thêm nhiều điều. Qua sách vở tôi thấy hiểu biết của mình được nâng cao, có thể ứng dụng được nhiều điều vào trong cuộc sống, điều này làm tôi cảm thấy tuyệt vời. Do đó, sau này có điều kiện, tôi cũng tạo điều kiện cho nhiều người đến với sách để nâng cao hiểu biết, sống tốt cho bản thân, cho gia đình và xã hội”, bác nói.



Đến thời điểm hiện tại, tiệm sách Phật học đã có trên 10.000 đầu sách khác nhau, được sắp xếp vào các kệ, ghi chú cẩn thận và phân ra từng loại cho khách dễ lựa chọn. “Tất cả sách ở đây đều được tôi đi sưu tầm và mua ở các nhà sách lớn. Mỗi nhà sách có đặc thù của một số loại sách, tôi đi cũng mười mấy chỗ. Trong quá trình tiệm sách hoạt động, có nhiều người thấy hay, thấy ý nghĩa rồi họ tặng thêm sách. Cũng có những người từng đọc ở đây, giờ họ có điều kiện hơn thì quay lại tặng. Do đó, sách ở đây ngày càng phong phú hơn”, bác Cần chia sẻ.