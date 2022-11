Tiêm phòng cúm và câu chuyện hiệu suất lao động

Tăng hiệu suất lao động bằng cách tiêm vaccine

Trong một nghiên cứu năm 2021 về ảnh hưởng của cúm mùa đến chất lượng làm việc toàn thế giới cho thấy, ở một số nơi, người lao động nghỉ dưỡng bệnh do cúm trung bình khoảng 3,7 - 5,9 ngày. Ở Mỹ, ước tính 60,6% lao động có thể mất 48 giờ nghỉ việc do cúm và trung bình hao hụt 27,48 USD cho một giờ nghỉ làm. Do đó, doanh nghiệp có thể mất 17,5 tỷ USD hằng năm do cúm.

Phủ vaccine phòng cúm sớm trên diện rộng ở khu văn phòng và xí nghiệp có nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp và người lao động. Với cá nhân, việc được tiêm phòng cúm sẽ giúp tinh thần và năng suất làm việc có thể tăng cao. Do đó, khi doanh nghiệp có kế hoạch tiêm phòng cúm sớm sẽ giúp giảm chi phí phát sinh từ việc người lao động nghỉ làm dưỡng bệnh, nhất là trong trường hợp dịch bùng phát.

Bên cạnh các biện pháp phòng ngừa như rửa tay bằng xà phòng, giữ ấm, ăn uống đủ dinh dưỡng để tăng đề kháng,… tiêm vaccine chống cúm mùa sẽ là biện pháp ngăn chặn sự lây lan.

Tiêm vaccine chống cúm mùa sẽ là biện pháp ngăn chặn sự lây lan hiệu quả (Ảnh: Shutterstock).

Trong đợt khám sức khỏe tổng quát, chị Trần Bích Thủy, nhân viên của một công ty tại TPHCM chia sẻ: "Công việc của tôi thường xuyên đi gặp khách hàng, tiếp xúc với nhiều người nên khả năng nhiễm cúm cao. Trước khi công ty cho tiêm vaccine, tôi đã mắc cúm 3 lần phải nghỉ làm ở nhà dưỡng bệnh, ảnh hưởng tới công việc chung và thành tích cá nhân. Từ hôm được tiêm phòng, tôi yên tâm hơn vì không chỉ bảo vệ được bản thân, tự tin ra ngoài làm việc mà còn ngăn ngừa lây nhiễm bệnh cho các con và mẹ già ở nhà".