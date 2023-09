Tiềm năng của thị trường rạp chiếu phim Việt

Cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ đại dịch Covid-19 nhưng số liệu cho thấy, thị trường rạp chiếu Việt Nam đang có tỷ lệ phục hồi sau dịch ấn tượng so với thị trường châu Á. Trong giai đoạn hậu Covid-19, tỷ lệ tăng trưởng của thị trường điện ảnh đạt 78% so với năm 2019 (năm huy hoàng của điện ảnh với sự xuất hiện của nhiều siêu phẩm - Avengers: End Game, Godzilla, Kingsman 3...). Nửa đầu năm 2023, tình hình khả quan hơn khi tổng số khách hàng trên thị trường đạt gần 25 triệu người, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Điều này chứng tỏ thị trường Việt Nam có tiềm năng phát triển mạnh mẽ.

Với những tiềm năng và lợi thế phát triển, thị trường rạp chiếu phim Việt Nam là mảnh đất màu mỡ dành cho các nhà đầu tư. Trong đại dịch Covid-19, rạp chiếu Việt vẫn nhận được nguồn đầu tư của các ông lớn tài chính, đơn cử như Beta Cinemas - doanh nghiệp được nhận góp vốn 8 triệu USD từ quỹ đầu tư Daiwa PI Partner vào tháng 6/2020. Beta Cinemas là chuỗi rạp chiếu phim dẫn đầu trong phân khúc thị trường trung cấp, đồng thời là đơn vị tiên phong hoàn thiện chính sách nhượng quyền thương hiệu và sở hữu tốc độ phát triển mạnh mẽ.

Tại Việt Nam, tỷ lệ tăng trưởng hiện tại của Beta Cinemas năm 2022 đã chạm ngưỡng 177% so với năm 2019. Beta Cinemas đặt mục tiêu đến 2030 sẽ chiếm 70% thị trường rạp chiếu phim trung cấp với doanh thu ước tính 1.400 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia phân tích thị trường, có được thành công này là do Beta Cinemas đã có những bước đi đúng đắn mang tính đột phá. Hệ thống rạp trung cấp này đã xây dựng được mô hình nhượng quyền linh hoạt theo tính chất của từng địa điểm kinh doanh và nhu cầu của nhà đầu tư, bao gồm các phân khúc Lite, Standard và Premium, tạo điều kiện cho nhà đầu tư có được sự lựa chọn phù hợp với đặc thù địa phương và mục tiêu kinh doanh.