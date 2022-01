Tuần trước, công ty dược AstraZeneca công bố dữ liệu mới về hiệu quả của việc tiêm mũi 3 vaccine AstraZeneca – Oxford trong phòng ngừa COVID-19, báo Forbes đưa tin.



Các quốc gia trên thế giới đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 nhằm ứng phó với những làn sóng COVID-19 mới.

Ảnh chụp các lọ vaccine AstraZeneca - Oxford.

Theo dữ liệu mới từ công ty dược AstraZeneca, khi được dùng để tiêm mũi 3, vaccine AstraZeneca – Oxford (vaccine có tên Vaxzevria) tạo ra phản ứng kháng thể mạnh mẽ hơn chống lại các biến thể của coronavirus, bao gồm biến thể Alpha, Beta, Gamma, Delta và thậm chí cả Omicron.



Sự gia tăng phản ứng kháng thể đã được quan sát thấy ở những người trước đó đã tiêm vaccine AstraZeneca hoặc vaccine mRNA — loại do Pfizer - BioNTech và Moderna sản xuất. Và dữ liệu an toàn từ thử nghiệm cho thấy mũi 3 vaccine AstraZeneca "thường được dung nạp tốt".



AstraZeneca cho biết dữ liệu này cung cấp thêm bằng chứng ủng hộ việc sử dụng vaccine AstraZeneca để tiêm mũi 3 bất kể loại vaccine tiêm trước đó.



Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng mũi ba của AstraZeneca làm tăng mức kháng thể sau khi tiêm vaccine Sinovac. Dữ liệu thực tế từ Singapore cho thấy vaccine Sinovac ít hiệu quả hơn so với vaccine Pfizer và Moderna trong việc ngăn ngừa tử vong.



Công ty AstraZeneca cho biết họ đang gửi dữ liệu cho các cơ quan y tế trên toàn thế giới "do nhu cầu cấp thiết về liều tăng cường thứ ba".



Các chuyên gia nói gì?



Mene Pangalos, Phó Chủ tịch Điều hành về Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm sinh học của AstraZeneca, cho biết dữ liệu này cho thấy vaccine AstraZeneca "có vai trò quan trọng của một một liều tăng cường thứ ba, kể cả khi được sử dụng sau các loại vaccine khác".



Giáo sư Sir Andrew Pollard, người đứng đầu Nhóm Vaccine Oxford tại Đại học Oxford, cho biết: "Những nghiên cứu quan trọng này cho thấy liều thứ ba của Vaxzevria sau hai liều ban đầu của cùng một loại vaccine, hoặc sau vaccine mRNA hoặc vaccine bất hoạt, giúp tăng cường khả năng miễn dịch mạnh mẽ chống lại COVID-19."



AstraZeneca cho biết những phân tích sâu hơn từ cuộc thử nghiệm sẽ được công bố vào nửa đầu năm 2022.



Khi việc tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 bắt đầu được triển khai tại Việt Nam, nhiều người đặt ra câu hỏi loại vaccine nào có hiệu quả cao nhất. Click vào đây để đọc thêm về hiệu quả của vaccine Pfizer, vaccine Moderna và vaccine AstraZeneca khi được sử dụng làm liều tăng cường.



Một vấn đề khác cũng được nhiều người quan tâm là tác dụng phụ sau tiêm mũi 3. Đặc biệt, có nhiều người tiêm mũi 3 về không thấy tác dụng phụ nên rất lo lắng, không biết vaccine có hiệu quả không. Tuy nhiên, các chuyên gia hàng đầu nhấn mạnh tác dụng phụ không phải là thước đo vaccine có hoạt động hay không. Đọc toàn bộ phân tích của chuyên gia tại đây.