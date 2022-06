Tiêm kích Su-30MKA của Algeria phóng tên lửa hành trình chống bức xạ trong buổi huấn luyện

Vào ngày 21 tháng 6 đoạn phim do các đài truyền hình Algeria công bố cho thấy các máy bay chiến đấu hạng nặng Su-30MKA của lực lượng không quân nước này đang huấn luyện cho các nhiệm vụ chế áp phòng không và triển khai tên lửa hành trình Kh-31P chống lại các mục tiêu phát bức xạ mô phỏng.

Điều này diễn ra vào thời căng thẳng giữa Algeria và Tây Ban Nha đang leo thang, và sau các cuộc tập trận trong khu vực do Mỹ dẫn đầu vào năm 2021, được cho là mô phỏng các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Algeria. Không quân Algeria được coi là lực lượng có năng lực nhất và cho đến nay được tài trợ tốt nhất ở châu Phi, và Su-30MKA trở thành trụ cột của đội bay với ước tính 60 chiếc trong biên chế, sẽ đạt hơn 70 chiếc sau khi các đơn đặt hàng hoàn thiện. Một biến thể của Su-30 được phát triển để tích hợp các công nghệ từ máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không Su-37 đã bị hủy bỏ. Su-30MKA được hưởng lợi từ độ bền rất cao. Có khả năng hoạt động ở độ cao rất cao trên Giới hạn Armstrong, mang theo một trong những radar lớn nhất trên thế giới và được hưởng lợi từ khả năng cơ động. Máy bay do Nga chế tạo được coi là rất phù hợp để canh gác vùng trời ở châu Phi. Với việc Không quân Ai Cập vẫn chưa nhận các máy bay chiến đấu Su-35S đặt hàng từ Nga, Su-30MKA nhìn chung vẫn được coi là máy bay chiến đấu có năng lực nhất ở châu Phi thời điểm hiện tại.

Không quân Algeria là khách hàng xuất khẩu duy nhất của Su-30 ngoài Ấn Độ và Trung Quốc để triển khai tên lửa Kh-31. Su-30 cũng có thể được trang bị tên lửa chống hạm Kh-31A cung cấp cho các đơn vị máy bay chiến đấu tầm bắn đa năng. Các tên lửa này được đánh giá cao nhờ tốc độ cao vượt quá Mach 3, với các biến thể chống bức xạ có tầm bắn ước tính khoảng 110-130km và Su-30 được cho là có thể mang theo bốn đến sáu quả tên lửa trên mỗi chiếc. Tên lửa chống bức xạ có khả năng phát xạ radar và hệ thống phòng không của đối phương để tấn công với độ chính xác cao. Nước này cũng trang bị tên lửa chống bức xạ Kh-25MP có tầm bắn ngắn hơn nhiều, có thể được sử dụng sau khi các khí tài phòng không tầm xa bị vô hiệu hóa. Kho vũ khí tên lửa phòng không của Algeria có vị thế cao trong các lực lượng không quân châu Phi và Ả Rập. Algeria cũng là khách hàng duy nhất ngoài Ấn Độ và Trung Quốc, sở hữu tên lửa hành trình dẫn đường Kh-59ME. Việc sử dụng hiệu quả các tên lửa phòng không được kỳ vọng sẽ bù đắp phần nào cho quy mô nhỏ của Không quân Algeria so với lực lượng tổng hợp của các đối thủ tiềm tàng, với cuộc tấn công của NATO vào nước láng giềng Libya vào năm 2011 làm dấy lên lo ngại rằng nước này có thể trở thành mục tiêu trong tương lai.

Theo Military Watch Magazine