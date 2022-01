Tiệm bánh bao nổi tiếng 'Tóp Tóp' bị tố bịa chuyện khách lớp 8 bom hàng

Your browser does not support the video tag.

Clip: Bánh bao nổi tiếng trên "Tóp Tóp" bị tố bịa chuyện khách lớp 8 bom hàng, tiền ship mất 200k.

Theo đó, đoạn clip kéo dài 44 giây ghi lại trải nghiệm không mấy tốt đẹp của tiệm bánh bao này khi ship hàng cho khách. Mở đầu clip, người bán khẳng định "đây là đơn hàng tệ nhất mình từng gặp". Người bán cho biết sau khi nhận đơn hàng hoả tốc và gọi điện xác nhận thì cô đã cho người giao hàng đi giao bánh bao ngay.

Người này kể lại: Khi đến nơi mới vỡ lẽ ra số điện thoại này không phải bạn ấy (người đặt hàng - PV), mà là bác bạn ấy - còn bạn ấy đang ở Phú Thọ. Dĩ nhiên kiên quyết không nhận rồi và mắng xưởng là cháu nó mới lớp 8 thì biết gì mà đặt.

Mình không hiểu độ tuổi độ tuổi của khách thì liên quan gì đến chuyện biết hay không biết đặt đơn. Sau khi đã xác nhận với khách rồi chẳng lẽ biết bạn lớp 8 mình không ship ư. Sau rồi nói chuyện rất lâu thì bác ấy chỉ trả ship cho mình là 50 nghìn thôi. Không nhận bánh và ship mang bánh về, còn mình lỗ hơn 200 nghìn phí cả đi lẫn về cho tài xế. Vừa không giao được bánh vừa mất tiền oan kinh khủng.