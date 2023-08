Tiếc thương nữ sinh viên trường Y trong vụ 4 mẹ con tử vong ở Khánh Hòa

"Nghe tin N. mất, đến giờ em vẫn không tin đó là sự thật. Bạn ấy còn quá trẻ và giỏi giang, tương lai tươi sáng phía trước nên bạn bè, thầy cô vô cùng tiếc thương. Hôm em vào viếng N., nhìn hình ảnh 3 chị em mà không kiềm được nước mắt", Kiệt kể.

Như Dân trí đã thông tin, trưa 23/8, người dân phát hiện 5 thành viên trong nhà N. đều bất tỉnh. Qua kiểm tra xác định N., mẹ và 2 em gái tử vong, còn bố N. là ông Hồ Xuân Hải nằm thoi thóp nên được đi cấp cứu.

Vào cuộc điều tra, công an xác định 4 mẹ con N. tử vong do ngộ độc khí CO.