Tiếc thương 'Ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam' đáng yêu, đa tài

Như đã đưa tin, ca nương Đặng Tú Thanh qua đời ở tuổi 14 vào sáng 1/7 tại TP. Hải Phòng trong một vụ tai nạn giao thông.

Nhiều khán giả xem truyền hình - yêu mến tài năng, giọng hát và thần thái của Tú Thanh - chia sẻ cảm xúc đau buồn, thương tiếc.