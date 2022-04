Tỉ lệ tử vong do mắc Covid-19 tại châu Phi thấp, vì sao?

Bên cạnh đó, còn có một số giả thuyết như nhiệt độ tại châu Phi cao, hay do người dân chủ yếu sinh hoạt ngoài trời cũng phần nào hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Cũng có khả năng việc lây nhiễm các mầm bệnh, trong đó có virus corona hay sốt Lassa và Ebola, đã giúp người dân châu lục này có được sự bảo vệ hiệu quả trước sự tấn công của virus SARS-CoV-2.

Một số chuyên gia cho rằng một trong những lý do đưa đến điều này là do dân số trẻ tại châu Phi, khi độ tuổi trung bình tại đây chỉ là 19, thấp hơn nhiều so với ở châu Âu (43) hay tại Mỹ (38). Gần 70% dân số ở khu vực miền Nam Sahara dưới 25 tuổi và chi 3% trên 65 tuổi.

Chính điều này đã kéo theo các cuộc tranh luận trong giới chuyên gia về nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong do mắc Covid-19 tại châu Phi thấp.

Vì vậy, giới chuyên gia đang tính tới khả năng nhiều trường hợp mắc Covid-19 không được ghi nhận do ít trường hợp xét nghiệm.

Một dự án nghiên cứu tại Đại học Njala ở Sierra Leone phát hiện khoảng 78% dân số có kháng thể đối với virus SARS-CoV-2, song nước này chỉ thông báo 125 trường hợp tử vong do mắc Covid-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát. Hầu hết những người tử vong tại gia đình, do không thể đến bệnh viện hay cơ sở y tế hoặc được người thân đưa về nhà để mất. Chưa kể, nhiều trường hợp tử vong chưa bao giờ được báo với chính quyền.

Mô hình này phổ biến ở các nước khu vực miền Nam Sahara. Một cuộc khảo sát gần đây của Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về châu Phi cho thấy rằng các hệ thống chỉ ghi nhận được hơn 30% số ca tử vong. Và chỉ có Nam Phi mới thống kê gần như đầy đủ số ca tử vong.

Tiến sĩ Lawrence Mwananyanda, một nhà dịch tễ học ở Đại học Boston (Mỹ) và là cố vấn đặc biệt của Tổng thống Zambia, nhận định ảnh hưởng của dịch bệnh đối với Zambia cũng nghiêm trọng như Nam Phi, song số ca tử vong ở Nam Phi thấp chủ yếu do hệ thống đăng ký yếu kém hơn nhiều. Hiện Zambia - với hơn 18 triệu dân, mới thông báo 4.000 ca tử vong.

Một nhóm nghiên cứu do ông dẫn đầu cho thấy trong làn sóng lây nhiễm dịch bệnh do biến thể Delta, hơn 87% thi thể trong các nhà xác bệnh viện mắc Covid-19. Có mô hình cho thấy số ca tử vong tại châu lục có thể cao hơn từ 1 triệu cho đến 2,9 triệu so với thực tế.

Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học lại không đồng ý quan điểm trên. Tiến sĩ Thierno Balde, người đứng đầu cơ quan ứng phó khẩn cấp Covid-19 của WHO tại châu Phi cho biết chưa chứng kiến những vụ chôn cất lớn ở châu Phi. Do đó, tỷ lệ tử vong do mắc Covid-19 thấp ở châu Phi vẫn đang là đề tài tranh luận của giới chuyên gia.