Tỉ lệ chiến thắng khó tin của Song Ji Hyo trên 'Running Man'

Phân đoạn chơi game của Ji Hyo (vietsub: Danet)

"Mợ ngố" Song Ji Hyo đã gây sốc cho tất cả ekip Running Man khi đã chọn đúng ô gỗ đến 7 lần. Ngay cả tổ chế tác cũng phải kinh ngạc khi cô đã chọn đúng gần hết các ô gỗ và chỉ rơi ở ô thứ 8. Nhờ đó mà các thành viên còn lại khá dễ dàng để hoàn thành nốt việc đi qua cây cầu.

Được biết, tỉ lệ chiến thắng trò chơi này chỉ có 0,7%. Nhiều người nói rằng đó chính là giác quan thứ sáu của Song Ji Hyo. Phân đoạn "mợ ngố" tham gia trò chơi cũng đạt rating cao nhất tập lên tới hơn 10%.