Thy - Nam 'choảng' nhau mà ngỡ đang xem Quỳnh Búp Bê đấu với My sói

Sau khi việc ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam) là bố đẻ của Nam (Phương Oanh) từng giết bố Thy (Thu Quỳnh) bị lộ ra, thì mối quan hệ của cả hai chị em dâu trở nên vô cùng căng thẳng. Đặc biệt, sau sự việc Thy bất ngờ bị tấn công, đe dọa, cô lại càng tỏ ra khó chịu khi chạm mặt Nam.

Trong Hương Vị Tình Thân phần 2 tập 49, khán giả được chứng kiến một màn đối đầu "nảy lửa" của hai cô con dâu.

Your browser does not support the video tag.

"Hương Vị Tình Thân" phần 2 tập 49 Thy - Nam "choảng" nhau

Cụ thể khi Thy vô tình vấp phải chị giúp việc đang bưng bát cháo nóng, cô ngã ngửa ra phía sau bất ngờ được Nam đỡ lại.