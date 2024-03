Thùy Tiên xác nhận về thông tin mua cổ phần 68 tỷ đồng

Thông tin về việc Hoa hậu Thùy Tiên trở thành cổ đông của Miss Grand International bắt nguồn từ bài đăng của bà Teresa - Phó Chủ tịch của cuộc thi trên Instagram. Bà viết trong ảnh chụp chung với Thùy Tiên: "Look who's here Thuy Tien, happy after Tet New Year and MGI shareholder to be" (tạm dịch: Nhìn xem là Thùy Tiên đây, chúc mừng năm mới và cổ đông sắp tới của Miss Grand International).

Sau đó, thông tin Thùy Tiên mua lại 2 triệu cổ phiếu, trị giá khoảng 68 tỷ đồng và trở thành một trong 10 cổ đông lớn nhất của Miss Grand International được lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Vietnamnet