Thủy Tiên váy nhàu nhĩ; Nam Em và Khổng Tú Quỳnh như công chúa

Mới đây, tại chung kết của một cuộc thi người mẫu tuổi teen, Thủy Tiên, Nam Em và Khổng Tú Quỳnh xuất hiện với vai trò ca sĩ và nhanh chóng thu hút sự chú ý từ phía dân mạng.

Đầu tiên là phần biểu diễn của Thủy Tiên. Bà xã Công Vinh chọn một bộ đầm 2 dây ngắn dáng xòe khá trẻ trung để phù hợp với giai điệu tươi vui của bài hát Ngôi Nhà Hạnh Phúc tuy nhiên lại mất điểm đôi chút vì bộ đầm kém chỉn chu.