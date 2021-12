Thùy Tiên và Soobin Hoàng Sơn cùng khoe giọng 'nổi da gà'

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải clip ngắn cho thấy Thùy Tiên hát ca khúc Tháng Năm (The Playah) của Soobin Hoàng Sơn với dòng tiêu đề: "Miss Grand 2021 Thùy Tiên khoe chất giọng nội lực chinh phục nốt cao tháng năm cùng Soobin Hoàng Sơn".

Trên thực tế, đây là một video được chỉnh sửa sao cho phần hô tên "Việt Nam" của Thùy Tiên ăn khớp với giai điệu của ca khúc Tháng Năm. Nhưng cư dân mạng cũng trở nên khá thích thú khi được lắng nghe nốt cao ngay trong đêm thi Miss Grand như thế này!