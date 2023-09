Thủy Tiên tung MV vào ngày xét xử bà Phương Hằng: Bị khán giả tẩy chay, phải tắt tính năng bình luận

Trước đó, tháng 4/2023, theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, Thuỷ Tiên - Công Vinh đã yêu cầu bị can Phương Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất 30,4 tỷ đồng, bồi thường tổn thất về tinh thần 14,9 tỷ đồng do các phát ngôn xúc phạm (khoảng hơn 44 tỷ đồng).

Thủy Tiên từng lên tiếng làm rõ thông tin này: "Về con số bồi thường 44 tỷ đồng, tôi không có yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần 14 tỷ đồng. Tôi cũng không có yêu cầu được xin lỗi vì bản thân thấy không quan trọng nữa, có xin lỗi cũng không thể bù đắp được những thiệt hại tổn thương tâm lý rất lớn mà tôi và gia đình đang phải gánh chịu. Tôi chỉ xin được yêu cầu bồi thường vật chất tức thiệt hại kinh tế mà cô Hằng đã gây ra cho công ty quản lý… Tất cả bằng chứng về số tiền bị thiệt hại của công ty quản lý phía luật sư đã gửi cho cơ quan điều tra. Thiệt hại vật chất thì có thể đền bù, còn thiệt hại tinh thần thì những tổn thương đã gây ra chẳng tiền bạc hay lời xin lỗi nào có thể đền bù nổi".

Thủy Tiên cho biết đòi bồi thường vật chất hơn 30 tỷ đồng là công ty quản lý đã bị các đối tác, nhãn hàng huỷ hợp đồng, thậm chí có bên còn đòi kiện ra toà và đền bù tổn thất sau loạt ồn ào liên quan đến những lời tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng trên mạng xã hội, báo Phụ nữ mới đưa tin.

Theo Người đưa tin