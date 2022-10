Thùy Tiên tiết lộ Miss Grand Pháp bị tự kỷ nhưng vẫn đi thi, fan quay xe xin lỗi

Những câu chuyện liên quan đến Miss Grand 2022 vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của các fan sắc đẹp. Mới đây trên livestream của mình, Hoa hậu Thuỳ Tiên bất ngờ tiết lộ Miss Grand Pháp - Lucie Carbone đang mắc bệnh tự kỷ. Việc cô tham gia đấu trường nhan sắc này là một chiến tích chiến thắng bản thân mình.

Your browser does not support the video tag.

Chia sẻ của Hoa hậu Thùy Tiên về Miss Grand Pháp 2022 nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Đa phần người hâm mộ gửi lời xin lỗi đến người đẹp, bởi ở những phần dự thi trước đó, không ai biết cô mắc bệnh tự kỷ nên đã cười cợt rất nhiều vì trình diễn quá... ô dề.