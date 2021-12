Thùy Tiên 'thiếu chút bột ngọt' tại bán kết Miss Grand 2021

Xem Thùy Tiên thi bikini, Minh Tú hài lòng, dí dỏm bày tỏ "muốn gớt nước mắt luôn". Ở phần thi dạ hội, cô cũng hài lòng về bước đi, thần thái của Thùy Tiên, song cho rằng vẫn thiếu một chút điểm nhấn.

"Không uổng công 2 chị em tập đêm tập ngày. Dù còn vài điểm nhỏ thiếu 'bột ngọt' nhưng năng lượng và sự cải thiện trong thời gian ngắn quá chấn động. Cố lên em gái", Minh Tú nói về phần dạ hội của đại diện Việt Nam.



Minh Tú nói về 2 phần thi của Thùy Tiên.