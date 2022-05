Thùy Tiên nói về ồn ào xé giấy nợ: 'Không kiềm chế được cảm xúc'

"Có một clip mà mọi người đã thấy đó, thấy đi thấy lại. Lúc đó là chị không kiềm chế được cảm xúc.

Clip đó hồi xưa bị đào đi đào lại, lúc là hoa hậu cũng bị đào đi đào lại. Chị là một người rất nóng tính. Khi sự việc đó xảy ra và nhìn nhận được hậu quả của nó, thì từ đó chị bắt đầu thay đổi bản thân mình. Chứ hồi xưa đối với chị việc nóng tính không phải là việc xấu", hoa hậu cho hay.

Clip: Thùy Tiên nói về ồn ào năm xưa.

Tháng 5/2019, MXH xuất hiện đoạn clip về chị gái hoa hậu Đặng Thu Thảo - Đặng Thùy Trang và người đẹp Thùy Tiên.