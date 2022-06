Thùy Tiên nói gì về 'nụ hôn phớt' bị chỉ trích của Trường Giang?

Thùy Tiên không nghĩ gì quá nhiều về hành động của Trường Giang.

Your browser does not support the video tag.

Clip Thùy Tiên nói về hành động thân mật của Trường Giang (Nguồn: Queen.vn)



Hiện nam danh hài vẫn chưa có phát ngôn về hành động gây tranh cãi của mình.

Sin

Theo Vietnamnet