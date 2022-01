Thùy Tiên nói gì về ảnh mẹ đẻ bắt xe ôm về giữa sự kiện?

Theo tiết lộ, vì say xe nên mẹ đẻ Thùy Tiên không ngồi xe hơi mà bắt xe ôm. Thời điểm đó, gia đình bên nội của Thùy Tiên cũng đưa mẹ ruột nàng hậu ra xe về. Chân dài cũng đã hỏi thăm sức khỏe của mẹ ruột.

"Việc mẹ Tiên bắt xe ôm về cũng có nhiều bạn thắc mắc thì Tiên cũng chia sẻ luôn là do mẹ bị đau đầu, không thể nào đi xe hơi được vì bị say xe. Lúc đó ba và gia đình bên nội của Tiên cũng đã đưa mẹ ra xe đi về, Tiên cũng đã nhắn hỏi thăm mẹ rồi.

Do ở trong kia ngồi lâu nên mẹ Tiên đau đầu nên không đi xe hơi được, bị say xe đó cả nhà", Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 cho hay.