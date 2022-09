Thủy Tiên nói đã xin phép tác giả, Nathan Lee tỏ thái độ 'còn lâu'

Mới đây, ca sĩ Thủy Tiên xuất hiện rạng rỡ và xinh đẹp tại một phòng trà. Tại đây, cô thể hiện thành công ca khúc Giấc Mơ Tuyết Trắng từng được Nathan Lee công khai mua bản quyền trước đó.

Your browser does not support the video tag.

Ngay lập tức, cộng đồng mạng đổ dồn sự chú ý vào phản ứng của Nathan Lee. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, nam ca sĩ liền có động thái dứt khoát, thể hiện thái độ "cực gắt" bằng hai chữ "trơ trẽn" dưới tiêu đề một bài báo liên quan đến Thủy Tiên.

Đến hôm nay (ngày 5/9), Thủy Tiên chính thức chia sẻ về việc sử dụng ca khúc Giấc Mơ Tuyết Trắng.