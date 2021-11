Thùy Tiên lọt top 5 người mặc bikini đẹp nhất do khán giả bình chọn

Nguyễn Thúc Thùy Tiên vẫn giữ vững tinh thần và đang thể hiện mình tốt trong các hoạt động khuôn khổ của cuộc thi. Cô được đánh giá có tiềm năng trong Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm nay với phong thái tự tin, tạo được thiện cảm với mọi người.

Your browser does not support the video tag.

Hà Lan