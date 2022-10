Thùy Tiên lép vế khi song ca cùng hoa hậu Engfa

Trong màn song ca này, Thùy Tiên và Engfa đã chọn thể hiện ca khúc kinh điển nằm trong bộ phim Titanic - My Heart Will Go On. Đây vốn là ca khúc được xếp vào hàng huyền thoại âm nhạc thế giới qua tiếng hát của nữ diva Celine Dion.

Mặc dù Thùy Tiên là một nàng hậu đa tài, nhưng khi song ca với Engfa ngay lập tức đã cho thấy sự "lép vế" nhẹ. Điều này không quá khó hiểu khi Engfa vốn là một ca sĩ chuyên nghiệp trước khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022.

Tuy nhiên, khi xét về yếu tố nhan sắc thì Thùy Tiên lại cho thấy sự vượt bậc hơn hẳn với nét rạng rỡ và thần thái thu hút.