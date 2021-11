Thùy Tiên kích cầu du lịch Việt Nam thông qua clip giới thiệu gửi đến 'Miss Grand International'

Vừa qua trên Fanpage chính thức của cuộc thi Miss Grand International đã đăng tải clip dự thi của đại diện Việt Nam - Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Với chủ đề Travel in a new way to live with Covid-19 mà cuộc thi đưa ra, Thùy Tiên đã mang đến bức tranh tổng quan về đất nước của mình trong gần 2 năm “chiến đấu” với đại dịch. Đoạn clip dài hơn 2 phút nhanh chóng thu hút lượng sự quan tâm của khán giả trong lẫn ngoài nước.

Người xem dễ dàng nhận thấy những địa danh nổi tiếng và thiên nhiên hùng vĩ của Việt Nam được đưa vào trong đoạn clip của Thùy Tiên. Đó cũng là những đặc trưng giúp quê hương của cô nàng thu hút hàng triệu khách du lịch ghé thăm qua từng năm. Tuy nhiên, con số thống kê về lượng khách quốc tế cũng giảm đáng kể do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong 2 năm trở lại đây. Chính vì vậy, cô nàng thực hiện video clip này cũng với mục đích truyền bá hình ảnh của Việt Nam đến bạn bè quốc tế, để sớm phục hồi nền du lịch và kinh tế của quê nhà.