Thủy Tiên, Hoài Linh, Angela Phương Trinh lên thẳng VTV1

Ngày 7/9, chương trình Vấn Đề Hôm Nay của VTV1 gọi tên Hoài Linh và Thủy Tiên giữa ồn ào từ thiện của giới nghệ sĩ.

Mở đầu phóng sự, biên tập viên dẫn: "'Bộ Công an sẽ chủ động nắm bắt thông tin. Nếu có dấu hiệu gây bất ổn xã hội, Bộ Công an sẽ chủ động vào cuộc điều tra làm rõ'. Đây là khẳng định mới nhất của Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công An về việc đảm bảo minh bạch trong hoạt động từ thiện.

Đại diện Bộ Công An cho rằng, việc minh bạch số tiền quyên góp là không khó bởi việc nhận bao nhiêu, chi bao nhiêu là con số số học, nên hoàn toàn có thể làm được".



Bản tin VTV1 nói về Bộ Quy tắc ứng xử trong giới nghệ sĩ.

Tiếp tục là lời trích dẫn từ bản tin: "Thời gian gần đây phát sinh những tranh cãi, nghi ngờ trong dư luận xung quanh việc các nghệ sĩ đứng ra quyên góp từ thiện. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đang dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử nghệ sĩ.