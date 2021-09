Thủy Tiên gửi văn bản làm rõ 4 điều từ đợt từ thiện miền Trung, tuyên bố nhờ công an vào cuộc

23 phút trước Chủ quyền

Gần 25 năm làm trong Ban Giáo cả Thánh đường Hồi giáo dân tộc Chăm (xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang), ông A Ly tích cực vận động đồng bào chung tay bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.