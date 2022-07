Thùy Tiên gặp con trai Hòa Minzy, netizen réo Quang Linh Vlog

Chương trình Người Ấy Là Aimùa 4 mới đây hé lộ teaser tập 9. Chiếm spotlight là khoảnh khắc hoa hậu Thùy Tiên bày tỏ sự "u mê" với bé Bo - con trai Hòa Minzy, dù chênh lệch 21 tuổi.

Theo đó, trước mặt Hòa Minzy, người đẹp 9X tha thiết: "Nếu có cơ hội nào chị cho phép con trai chị lái máy bay thì chị hãy nghĩ đến em đầu tiên. Em nói thật, em đợi được luôn!".

Về phía Hòa Minzy, cô cũng "lầy lội" nhận luôn con dâu. Thậm chí, nữ ca sĩ còn hứa hẹn với Thùy Tiên chuyện nên duyên sau 15 năm nữa, khiến ai nấy bật cười trước sự mặn mòi.





Thùy Tiên bày tỏ sự "u mê không lối thoát" với con trai Hòa Minzy.