Thùy Tiên diễn vedette nhạt nhòa, lý do liệu có thể thông cảm?

Diện trang phục rất sexy, khoe thân hình bốc lửa, song những bước đi của Thùy Tiên khá "thiếu lửa", giống đi thường hơn là catwalk vì gần như không có biên độ đánh hông.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Thùy Tiên trình diễn thời trang.