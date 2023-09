Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng nộp bằng chứng đòi bà Phương Hằng 74 tỷ đồng

Đối với ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bị cáo Hằng cho rằng, nam ca sĩ này đã có phát ngôn xúc phạm mình trước. Do đó, từ ngày 8/8/2021 đến 26/2/2022, Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức 14 buổi livestream có các nội dung xúc phạm nghiêm trọng tới uy tín, danh dự, nhân phẩm của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Ngày 1/9/2021, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gửi đơn tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tố cáo Nguyễn Phương Hằng về hành vi làm nhục người khác và khống. Ngày 28/9/2021, Công an TPHCM chuyển đơn của ông Hưng tới Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết thẩm quyền.

Theo cơ quan tố tụng, bị cáo Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, vi phạm các điểm a, b Khoản 3 Điều 16, điểm b Khoản 1 Điều 17 Luật An ninh mạng năm 2018 và điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013NĐ-CP, xâm phạm quyền lợi ích của cá nhân.