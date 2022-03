Thùy Tiên cực khéo khi bị hỏi tại sao xứng đáng hơn Á hậu 1

Your browser does not support the video tag.

Thùy Tiên trả lời phỏng vấn tại Ecuador (Nguồn: Wpress).

Trước câu hỏi mang tính chất phân biệt hơn thua, Thùy Tiên khá khéo léo khi không bàn luận gì tới người đẹp Ecuador.

Thay vào đó, cô nói nghiêng về bản thân: "Tôi tin rằng khi bạn lọt vào top 5 hay top 2, bạn hẳn nhiên đã có 3B (Beauty - sắc đẹp, Body - vóc dáng, Brain - đầu óc, trí tuệ) và bạn sẵn sàng làm việc rồi.