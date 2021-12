Thùy Tiên công bố đầm chung kết Miss Grand, dính luôn đạo nhái?

Mới đây, ê-kíp của Thùy Tiên vừa công bố chiếc đầm mà đại diện Việt Nam sẽ mặc trong đêm chung kết Miss Grand International 2021 - Hoa hậu Hoà bình 2021 diễn ra vào tối nay 4/12/2021.

Your browser does not support the video tag.

Cận cảnh bộ đầm mà Nguyễn Thúc Thùy Tiên sẽ mặc trong đêm chung kết Miss Grand 2021.