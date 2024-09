Trước loạt bình luận tiêu cực, Thủy Tiên cầu xin khán giả buông tha. Cô yêu cầu cộng đồng mạng ngừng chỉ trích chuyện từ 4 năm trước. Thủy Tiên cho biết Bộ Công an đã điều tra nhiều tháng, yêu cầu cầu ngân hàng trong và ngoài nước cung cấp toàn bộ sao kê tài khoản cá nhân của cô từ năm 2003 đến thời điểm điều tra, rà soát toàn bộ thông tin để kiểm tra tài sản bất thường.

"Bộ Công an cũng yêu cầu chính quyền công an địa phương đối chiếu người dân, đúng sai có báo cáo, đối chiếu toàn bộ thu chi của tôi. Kết quả điều tra được Bộ Công an gửi Viện Kiểm sát tối cao kiểm tra hồ sơ, đồng ý công nhận kết quả và công bố tôi không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện", Thủy Tiên chia sẻ.