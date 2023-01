Thùy Tiên 'cạo đầu' hóa thân làm drag queen, kiên trì học vũ đạo

Trong series thực tế "Đu đêm", Thùy Tiên hóa thân thành drag queen với nghệ danh Teanee, khoe khả năng vũ đạo trên nền nhạc "Keep me in love" của Hồ Ngọc Hà.

Mở đầu tập 1 của "Đu đêm", Thùy Tiên tìm hiểu nghệ thuật drag queen. Những câu chuyện về nghề, niềm vui cũng như những khó khăn, góc khuất về công việc drag queen được hé lộ khi Thùy Tiên không chỉ trò chuyện, tìm hiểu mà còn trải nghiệm công việc này với nhân vật Cô. Thùy Tiên chia sẻ góc khuất của nghệ thuật drag queen. Trong cuộc hội thoại giữa Thùy Tiên và nhân vật Cô, khi được Thùy Tiên hỏi: “Sài Gòn về đêm là mọi người sẽ đi ăn, uống cafe, dạo chơi, vậy với cái nhìn của một drag queen thì Sài Gòn về đêm là gì?”, nhân vật cho biết: “Đêm xuống tôi phải đi làm, đi diễn, vì drag queen bước xuống đường về đêm trông rất đẹp. Lâu rồi, tôi chưa được đi xem phim, đi dạo phố vào ban đêm vì bị cuốn vào công việc nhiều”. Sài Gòn về đêm đối với Cô là nhảy, biểu diễn, nếu không Cô sẽ đi xe máy loanh quanh, xem phim hoặc ngồi một góc ngẫm nghĩ. Nói về yêu cầu của nghề drag queen ở Việt Nam, Cô chia sẻ: “Theo thị hiếu của người Việt Nam drag queen phải bước lên sân khấu để nhảy”. Đặc điểm nhận dạng dễ nhất của một drag queen là lớp trang điểm rất đậm, che đi phần chân mày bằng lớp keo, thậm chí còn phải cạo sạch cả chân mày. Trái ngược với sự cảm thông, những người làm drag queen phải sống trong môi trường nhiều sự cạnh tranh, ganh tị, drama, ai ai cũng có sự kiêu ngạo và lòng tự tôn rất cao,... Cô trải lòng từng phải đối diện với ánh nhìn kỳ thị khi đi giày cao gót, mặc trang phục sặc sỡ, diễn trong quán bar hay phải nghe những lời khó chịu, mỉa mai từ khách hàng trong quán. Sau một thời gian, nhân vật Cô cũng tự trấn tĩnh, an ủi bản thân vì đây là công việc. "Trên thực tế, xã hội có nhiều người ủng hộ drag queen, nhưng nhiều người họ không thể chấp nhận được điều này, họ không quan tâm. Bình thường sẽ không có vấn đề gì xảy ra, tuy nhiên khi trong người có men say, họ sẽ “buông ra” nhiều lời miệt thị, xúc phạm chúng tôi, khiến những người làm công việc drag queen bị tổn thương", nhân vật trải lòng. Thông qua đây, nhân vật Cô cũng nói về khó khăn trong nghề, từng bị pháo nổ vào ngực, giờ vẫn để lại sẹo lớn. Cũng trong tập này, khán giả chứng kiến Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 hóa thân thành drag queen. Thùy Tiên không ít lần phải “đau đầu” với những buổi tập nhảy. Dù vậy sau nhiều lần kiên trì tập luyện, cô đã thành công thực hiện những động tác cơ bản để phục vụ cho phần biểu diễn. Thùy Tiên chăm chỉ tập luyện để phục vụ cho phần biểu diễn hóa thân thành drag queen. Cô chia sẻ: “Tôi khá tự hào bởi thời gian tập luyện không nhiều. Trước khi diễn, tôi cũng khá run và sợ rằng sẽ “phá” buổi diễn của mọi người, nhưng nhờ không khí sôi động cùng với sự nhiệt tình của mọi người tại đây, tôi dù có quên bài một chút vẫn mặc kệ và quẩy hết mình”. Trong tập 1, Thùy Tiên mang đến ấn tượng về một Sài Gòn đêm mà ở đó nghệ sĩ drag queen vượt mọi định kiến để sống với đam mê. Từ đó, Thùy Tiên và nhân vật đều mong muốn mọi người có cái nhìn cởi mở hơn, bớt khắt khe hơn về nghệ thuật drag queen.