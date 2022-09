Thùy Tiên bị Hải Triều, Ngọc Phước làm khó ngay trên thảm đỏ

Ngay sau đó, Ngọc Phước đã đưa ra câu hỏi khó cho Thùy Tiên: "Nếu Thùy Tiên trở thành giám khảo Miss Grand Vietnam, trong tay chỉ còn một tấm vé vào trong, Thùy Tiên sẽ chọn Hải Triều hay Ngọc Phước?".

Miss Grand International 2021 nhanh chóng đáp một cách hài hước: "Khó quá, em không chọn ai hết". Khi 2 MC vẫn không chịu "buông tha", nàng hậu đã phải nói sẽ chọn cả hai.

Chưa thỏa mãn với câu trả lời của Thùy Tiên, Ngọc Phước tiếp tục làm khó: "Vé chính sẽ là của ai, vé vớt sẽ là của ai?".

Thùy Tiên cũng nhanh chóng trả lời khéo léo: "Em làm thành viên ban giám khảo nên em quyết định cả hai vé đều là vé chính". Câu trả lời của Thùy Tiên cũng đã làm hài lòng 2 MC.