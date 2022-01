Thùy Tiên ẵm điểm 10 diễu hành vì hành động với xe cứu thương

Là nhân vật chính của chuỗi sự kiện song nàng hậu vẫn bất chấp, cố gắng hét lớn và đưa tay ra hiệu cho dàn xe đang trong buổi diễu hành nhường đường cho xe ưu tiên. Khoảnh khắc đẹp nhanh chóng lan truyền chóng mặt trên MXH, rất đông netizen dành lời khen cho Thùy Tiên.

Thùy Tiên hét lớn, đưa tay ra hiệu cho người hâm mộ nhường đường cho xe ưu tiên