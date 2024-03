Thủy thủ Việt Nam trên tàu hàng gặp nạn ở Biển Đỏ sắp về nước

Phải mất hơn 2 giờ lênh đênh trên bè cứu sinh, anh Tảo và đồng nghiệp mới được được tàu chiến Ấn Độ giải cứu, đưa lên bờ.

Trong số 4 thủy thủ Việt Nam làm việc trên tàu, có đại phó Đặng Duy Kiên (41 tuổi, quê Hải Phòng) bị bỏng nặng. Hơn 1 tiếng cầm cự trên bè cứu sinh, anh Kiên đã tử vong khi chưa kịp lên bờ.

Ngoài anh Tảo, máy trưởng Phạm Văn Thành (39 tuổi, ở quận Hải An, Hải Phòng) và máy ba Phạm Văn An (33 tuổi, ở Vũ Thư, Thái Bình), đều an toàn.

Các thủy thủ Việt Nam may mắn sống sót và thi thể anh Kiên đã được đưa về thành phố cảng của Djibouti ở Đông Phi. Tuy nhiên, toàn bộ giấy tờ tùy thân của họ đều thất lạc.

Được sự hỗ trợ của Đại sứ quán và cơ quan hữu quan, các thuyền viên đã được trao hộ chiếu mới, đang hoàn thiện thủ tục để về nước. Nước sở tại cũng đã làm giấy chứng tử cho anh Kiên, các bên liên quan đang làm thủ tục để sớm đưa thi thể anh về với gia đình.