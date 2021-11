Thúy Ngân thi hoa hậu ngô nghê, khác xa 'kẻ mạnh Running Man'

Your browser does not support the video tag.

Năm 2009, khi mới tròn 18 tuổi, Thúy Ngân thử sức với cuộc thi "Hoa khôi Trang sức Việt Nam" và đã có một phần trả lời hết sức buồn cười khi nhận được câu hỏi: "Trang sức có ảnh hưởng đến vẻ đẹp của người phụ nữ như thế nào?". Cô dùng câu tục ngữ: "Người đẹp nhờ lụa, lúa tốt nhờ phân" để trả lời rồi ngập ngừng nở nụ cười khiến giám khảo cũng phải bật cười theo.



Cô gái sinh năm 1991 khi ấy đã sở hữu nhan sắc nổi bật, đường nét sắc sảo, vóc dáng cân đối. "Hoa khôi Trang sức Việt Nam 2009" là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên Thúy Ngân tham gia và may mắn đạt Á khôi 1 cùng giải phụ Người đẹp hình thể.