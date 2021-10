Thùy Dương bị tấn công, nói gì trước nghi vấn chửi đồng nghiệp?

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip đang gây tranh cãi (Nguồn: The Face Fanpage).

Qua giọng nói, nhiều người cho rằng đó chính là chân dài Thùy Dương. Không hài lòng việc Thùy Dương chửi đồng nghiệp, rất nhiều tài khoản mạng đã ùa vào Facebook nữ người mẫu để công kích, chỉ trích.



Thùy Dương cũng tham gia show diễn nói trên. Facebook của cô đang bị tấn công trước nghi vấn chửi đồng nghiệp.