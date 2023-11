Thùy Chi lên tiếng về tin đồn tình cảm với Hoàng Hải

Sau màn thổ lộ trên sân khấu, Quán quân Sao mai điểm hẹn 2006 chia sẻ trong hậu trường về ơ duyên quen biết Thùy Chi: "Bố Gấu với Tí Nâu (tên mascot của Thùy Chi ở mùa 1 - PV) cũng đã biết nhau rất lâu và rất yêu quý nhau. Trong mắt Bố Gấu, Tí Nâu là người con gái khá dịu dàng, hiền, có giọng hát thiên thần. Bố Gấu dành rất nhiều thiện cảm cho Tí Nâu, không chỉ giọng hát mà cả con người đó".

Nếu có cơ hội song ca, Hoàng Hải mong muốn cùng Thùy Chi thể hiện bài hát Hoa nắng, hay một bản hòa âm nào đó nói về người đẹp và quái vật mang màu sắc bán cổ điển, rock giao hưởng.

Ngay sau khi phát sóng, cộng đồng mạng xôn xao và không ngừng suy đoán về mối quan hệ giữa Hoàng Hải và Thùy Chi. Một số người hâm mộ còn nhiệt tình "đẩy thuyền" cặp đôi.

Clip: Thùy Chi nói về tin đồn tình cảm với Hoàng Hải.

Mới đây, trong video hậu trường Ca sĩ mặt nạ, Thùy Chi đã lên tiếng giải thích về thông tin này. Giọng ca Giấc mơ trưa khẳng định không hề có chuyện tình cảm với Bố Gấu: "Thề là không có chuyện gì luôn. Không có gì đâu mọi người ơi. Chi làm đúng format của chương trình là mọi thứ đều giữ bí mật đến giây phút cuối cùng. Năm ngoái lộ diện, Chi vẫn rất nghiêm chỉnh trong khâu hành chính, chấp hành nội quy. Không bật mí được gì đâu".