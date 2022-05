Thủy Bi tung clip chứng minh con gái học trường quốc tế bị bạn đánh

Ngay sau ồn ào phụ huynh trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC-AA, An Phú, TP Thủ Đức) tố con gái bị bạn học đánh dã man, cộng đồng mạng đã nhanh chóng tìm ra danh tính của bà mẹ trong clip là ca sĩ Trần Hà Thủy, biệt danh Thủy Bi.

Cô sinh năm 1986, quê ở Hà Nội, hiện đang sống cùng gia đình ở TP.HCM. Trước đây, Thủy Bi từng gây xôn xao mạng xã hội với màn tranh cãi với người mẫu nổi tiếng Trang Khàn.



Nữ ca sĩ Trần Hà Thủy (biệt danh Thủy Bi)

Liên quan đến vụ việc trên, sau khi lên tiếng cầu cứu các nhân chứng có mặt tại hiện trường cung cấp chứng cứ cũng như các đoạn clip, hình ảnh ghi được để làm bằng chứng, chị Trần Hà Thủy cho biết đã nắm trong tay loạt clip giá trị.

Mới đây, Thủy Bi cũng chia sẻ đoạn clip một nhóm học sinh xảy ra ẩu đả trước cổng trường, nạn nhân được cho là con gái của chị.