Thủy Bi cất giọng, netizen xuýt xoa: 'Chửi như hát là có thật'

Clip Thủy Bi tham gia "Bữa trưa vui vẻ".

Dù biết Thủy Bi là ca sĩ nhưng cư dân mạng vẫn bất ngờ về giọng hát của cô. Nhiều ý kiến nhận xét âm thanh của chương trình này vốn hay "dìm" ca sĩ nhưng vẫn không làm khó được Thủy Bi.

Bên cạnh đó cũng không ít bình luận khen Thủy Bi có giọng hát tốt và ví von "Chửi như hát hay là có thật".

Thủy Bi tên thật là Trần Hà Thủy, sinh năm 1986 tại Hà Nội. Từ nhỏ, cô đã đam mê ca hát nhưng gia đình không ủng hộ. Từ 7 tuổi, Thủy Bi đã hoạt động tại Nhà văn hóa Ba Đình.