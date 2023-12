Thường xuyên bị đánh đập, người phụ nữ cầm dao đâm thẳng ngực 'chồng hờ'

Sau khi bị đâm, ông Th. vẫn xông vào đánh bà Nga nhưng được mọi người can ngăn và đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo kết luận giám định, ông Th. bị thương tích 59%.

Cũng theo cáo trạng, ông Th. đã có vợ nhưng chung sống như vợ chồng với bà Nga. Do đó, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã đề nghị Công an quận Phú Nhuận, Công an quận Tân Bình xử lý hành chính đối với ông Th. về hành vi “dùng tay đánh bà Nga nhưng không gây thương tích” và “vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng”.

Tại phiên tòa, bị cáo Nga khai, do thường xuyên bị đánh đập, bị cáo đã không làm chủ được bản thân nên mới phản kháng lại.

Xét thấy hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới sức khỏe, tính mạng của người khác, cần phải xử lý nghiêm, đồng thời bị hại cũng có một phần lỗi nên Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nga 8 năm tù.