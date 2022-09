Thượng viện Mỹ thông qua gói viện trợ khổng lồ cho Ukraine

Dự luật mới nhất dự kiến sẽ được thông qua tại Hạ viện vào thứ Sáu (30/9) trước khi được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thành luật.





Trong khi cựu Tổng thống Donald Trump cáo buộc chính quyền Tổng thống Joe Biden có nguy cơ làm bùng nổ “Thế chiến III” bằng cách đổ vũ khí vào một cuộc xung đột đang diễn ra với một cường quốc hạt nhân, thì đảng Cộng hòa dường như lại không có cùng quan điểm.



“Hỗ trợ Ukraine không phải là để tự xoa dịu bản thân. Đó thực sự là một khoản đầu tư vào an ninh quốc gia của chúng ta cũng như các đồng minh”, lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mitch McConnell, người ủng hộ dự luật, cho biết trước cuộc bỏ phiếu hôm thứ Năm. Tuy nhiên ông McConnell (đảng Cộng hòa) không giải thích mối quan hệ giữa an ninh quốc gia của Ukraine và của Mỹ.



Theo danh sách do Lầu Năm Góc công bố hôm thứ Tư, Mỹ đã chuyển giao số vũ khí trị giá 16,9 tỷ đô la cho Ukraine kể từ tháng 2. Danh sách này bao gồm 16 hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao (HIMARS), hơn 150 khẩu pháo, hàng chục nghìn tên lửa chống tăng và gần một triệu quả đạn pháo.