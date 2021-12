Thương Tín nói thẳng lý do không đeo răng giả Trịnh Kim Chi dẫn đi làm

Thương Tín khẳng định bộ răng được tháo ra để ở nhà, nam diễn viên không đeo vì rất khó chịu và bị hô ra, nhìn rất kỳ.

"Bộ răng tôi chỉ tháo ra để ở nhà, vì cái này đeo vào rất khó chịu nhìn kỳ lắm, bị vướng vì đeo vào nó hô ra, bạn tôi nói nó mất duyên. Tôi cần chỉnh lại, nhờ bác sĩ mài lại", Thương Tín cho hay.

Clip: Thương Tín nói về việc không đeo răng giả.

Tuy nhiên, câu trả lời của ngôi sao Biệt Động Sài Gòn lại trái ngược với chia sẻ vợ trẻ Kim Chi trên truyền thông.